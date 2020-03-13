Президент Бразилии Жаир Болсонару, который недавно встречался с лидером США Дональдом Трампом, болен коронавирусом. Об этом гласят результаты медицинского тестирования

Такую информацию опубликовала бразильская газета O Dia.

64-летний президент Бразилии был госпитализирован с подозрением на коронавирус после того, как заболевание обнаружили у сотрудника его администрации. При этом пресс-служба главы государства пока не сообщила об инфицировании бразильского лидера, то есть данная информация не является официальная.

Стоит отметить, что недавно у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, где находился президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс, обнаружили коронавирус. Анализы, взятые у участника, дали положительный результат.

Также мы писали, что вчера, 12 февраля Трамп выступил из Белого дома с обращением к нации по поводу распространения смертельного коронавируса Covid-19 и объявил о закрытии границ с Европой.