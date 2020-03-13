Нардеп из фракции Европейская солидарность, экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович просит СБУ открыть дело о госизмене против Андрея Ермака и Леонида Кучмы из-за документа о создании консультационного совета с "ЛДНР".

Об этом он сообщил в Facebook. Также Вятрович опубликовал документы.

По его мнению, подписание Ермаком и Кучмой на переговорах в Минске документа о создании консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы, в который войдут представители оккупационной администрации ОРДЛО, является государственной изменой, противоречат Конституции и законодательству и говорят о поддержке государства-агрессора.

Он полагает, что подписание документа способствует трактовке войны с Россией и оккупации как внутреннего конфликта, создают угрозу суверенитету и помогают подрывной деятельности против Украины.

Вятрович просит СБУ открыть уголовное производство, расследовать причастность к преступлению других должностных лиц, в том числе президента Владимира Зеленского, а также предпринять меры, чтобы предотвратить дальнейшие действия в интересах государства-агрессора.

Фото: facebook.com

Напомним, что Ермак назвал работу совета по Донбассу с участием "ЛДНР" только "платформой для общения".

Также мы писали о том, что в ОБСЕ подтвердили создание Совета для урегулирования на Донбассе.