Ежедневная английская газета Daily Mail вышла 13 марта с портретом премьер-министра Бориса Джонсона на обложке и его цитатой о том, что "Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится". Также в оформлении обложки издания основной массив новостей посвящен главной теме - коронавирусу Covid-19 и тому, что обязаны знать о заболевании читатели и их семьи.

"Много близких людей однажды умрет" (Many loved ones will die, - англ.), "Коронавирус: что вы и ваша семья должны знать" (Corona: What you and your family need to know, - англ.) и другие срочные новости с иллюстрациями людей в медицинских масках.

Дословно цитата Бориса Джонсона звучала так: "Это самый тяжелый кризис в области здравоохранения для нашего поколения. Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится", - заявлял премьер-министр журналистам.

Фото: обложка Daily Mail

Недавно Борис Джонсон выступил с заявлением о том, что борьба с коронавирусом в Британии входит в стадию замедления распространения вируса. Специалисты и члены правительстве подчеркивают, что официальные цифры - лишь верхушка айсберга. Как показывает опыт других стран, большое количество зараженных испытывают лишь легкие симптомы, не обращаются к врачам и переносят вирус на ногах.

По состоянию на 13 марта в Британии насчитывается 596 подтвержденных случаев болезни и 10 умерших. В стране было проведено почти 30 тыс. тестов, сообщает ВВС.

Как сообщала "Страна", власти Великобритании обязали каждого больного с симптомами коронавируса изолироваться самостоятельно.

Замминистра здравохранения Британии заразилась Covid-19 и закрылась в доме на добровольный карантин.