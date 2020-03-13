Через 48 часов Украина частично закроет свои международные границы. Такое решение принял СНБО из-за пандемии коронавируса (за всеми новостями по этой теме мы следим в нашем онлайне).

Ситуация накаляется как в стране, где уже есть первый официально подтвержденный случай гибели от covid-19, так и за ее пределами.

Ранее Кабмин заявлял, что закроет 70% пунктов пропуска, оставив лишь те, где есть условия для карантина. Однако пока что избрали другое решение - сократить до нуля поток иностранцев через украинский кордон.

"Страна" отвечает на главные вопросы о решениях СНБО, о которых сегодня объявил его секретарь Алексей Данилов.

1. Кому именно запретят въезд в Украину и когда?

Въезд ограничат для иностранных граждан. Продлится запрет две недели, а начнется он через 48 часов. То есть с 15 марта.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта", - сообщил Данилов.

2. Могут ли въезжать иностранцы с видом на жительство в Украине?

Об этой категории граждан секретарь СНБО вообще не упомянул. Однако заседание Совбеза еще идет, и такое уточнение вполне могут принять. Тем более, что соседние страны - Чехия и Словакия - запретившие допуск иностранцев, сделали исключение для тех, у кого есть ВНЖ.

3. Будут ли ограничения на въезд украинцев?

Граждане Украины смогут беспрепятственно возвращаться домой. При этом те, кто будет ехать из стран с тяжелой эпидемической ситуацией, будут оставлять на двухнедельную обсервацию и проверять на коронавирус экспресс-тестами.

"Украинцы, прибывающих из стран, где бушует коронавирус, будут проходить двухнедельную обсервацию", - говорится в сообщении на сайте президента.

"Все граждане Украины, которые находятся в настоящее время заграницей, будут иметь возможность вернутся в страну. Однако из тех стран, в которых наблюдается вспышка коронавируса, люди будут проходить определенные процедуры обсервации. Через неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами благодаря которым можно будет определить наличие COVID-19. Это касается всех КПП, которые останутся открытыми", - заявил ранее на брифинге Данилов.

Он не назвал списка стран. Но уже очевидно, что это будет как минимум Италия. Также секретарь Совбеза предположил, что это может быть и Польша, где растет число заболевших. Но решения по Польше еще нет.

4. Будет ли ограничения на Донбассе и в Крыму?

Данилов сказал, что на данный момент решений закрыть КПВВ на неподконтрольные территории не принималось.

"Они граждане Украины и пересекают границу, как и все. Но из-за того, что там проходит ООС, руководитель операции может принимать свое решение. Касательно скрининга, других вещей, чтобы обезопасить наших граждан мы работаем и с той территорией и с границей оккупированного Крыма", - сказал секретарь СНБО.

Правда, заседание Совбеза еще не кончилось, поэтому окончательно этот вопрос прояснится, когда будет оформленное на бумаге решение Совбеза.

Отметим, что сегодня глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Горловке, по его данным, уже 12 случаев коронавируса. А посему нужно закрыть въезд людям с горловской пропиской, а остальных, имеющих регистрацию в "ЛДНР" - не впускать, если есть симптомы заболевания.

Правда, в "ДНР" позже назвали информацию Авакова о вспышке коронавируса неправдивой.

Не подтвердил данные о 12 заболевших и Данилов.

"Действительно служба внешней разведки и другие наши подразделения имеют информацию о том, что на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областях уже зафиксированы случаи коронавируса. Мы понимаем, откуда взялись эти случаи. Женщина вернулась из Китая. Ехала на Донбасс на маршрутке из Москвы", - заявил секретарь СНБО.

Отметим, что об этом случае рассказывали и сами сепаратисты. Однако пока нет информации, что у женщины подтвердился covid-19.

5. Будут ли отменять авирейсы в Европу?

Данное решение пока СНБО не принял. Но отмены рейсов и поездов уже идут полным ходом и в частном порядке. Перевозчики не рискуют продавать билеты, зная, что границы могут перекрыть в любой момент.

Сегодня были отменены поезда в Словакию, которая закрыла границы с Украиной и другими странами.

Также ряд европейских компаний прекратили летать в отдельные украинские города: польский Lot закрыл рейсы в Запорожье, WizzAir - из Братиславы во Львов. Ранее компания МАУ прекратила полеты в ряд столиц Евросоюза, СНГ и Ближнего Востока, отменив на весну сотни рейсов.

Также МАУ сегодня отменила все рейсы в Италию с 15 марта.

Вчера министр транспорта Владислав Криклий заявил, что Украина может ограничить авиасообщение с Германией и Францией. Также наверняка закроют полеты в Италию (МАУ это сделала уже сегодня).