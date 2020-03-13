Пожилые люди находятся в зоне повышенного риска и наиболее уязвимы к инфицированию коронавирусом. В связи с этим главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко просит пенсионеров в период карантина не выходить из дому без особой надобности, свести к минимуму контакты и не посещать общественные места.

Об этом Ляшко заявил во время брифинга после заседания СНБО.

Также он обратился к родственникам пожилых людей, чтобы они убедили своих мам, пап, бабушек и дедушек не рисковать своим здоровьем.

Также Виктор Ляшко подтвердил первый случай смерти от коронавируса в Украине. Первой жертвой стала 71-летняя женщина из Радомышля.

Ранее "Страна" писала о том, что под Черновцами у еще одной вернувшейся из Италии женщины заподозрили коронавирус.