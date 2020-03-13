Сегодня, 13 марта, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Жертвой стала 71-летняя гражданка. Летальный случай зафиксирован в Радомышле Житомирской области.

"Страна" собрала всю информацию, которая известна о смерти от Covid-19.

Смерть от коронавируса в Радомышле

Сообщение о смерти появилось в пятницу во второй половине дня.

"Неприятная новость. Женщина из Радомышля умерла. Она была пожилого возраста, старше 70 лет. Врачи не смогли спасти ей жизнь", - сообщил Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины.

На данный момент есть две версии, как она могла инфицироваться.

Первая версия, о ней сообщил Ляшко. Незадолго до трагедии женщина ездила в Польшу: "Вернулась в Украину без симптомов, они появились уже тут. Люди пожилого возраста в группе риска".

После возвращения из Польши женщина несколько раз обращалась к врачам, жаловалась на повышенное давление. Она была госпитализирована 12 марта, а уже на следующий день скончалась. Ей было диагностировано двухстороннее воспаление легкий, а коронавирус - подтвержден лабораторно.

По другой версии, вирусом женщина могла заразиться в самом Радомышле. Симптомы у нее появились после 3 марта. А 8 марта она посещала местный замок-музей "Радомысль" (на фото), где она целовала иконы. Об этом сообщили в Житомирской обладминистрации.

Замок-музей "Радомысль". Фото: Википедия

Чиновники отметили, что за полторы недели до визита женщины в музей там находилась группа туристов из Италии. Они также целовали иконы. "Кто-то из этой группы, возможно, и занес коронавирус в Радомышль", - предположили в Житомирской ОГА.

Сегодня там уже провели дезинфекцию.

Фото и видео с сайта zt.20minut.ua

По состоянию на 12 марта в обсервации находились шесть родственников скончавшейся женщины и четверо ее гостей из Радомышля.

На момент подготовки материала у ее родственников коронавирус не обнаружили, они под охраной патрульных.

Блокпосты в Радомышле и органичение въезда и выезда

Сегодня с утра власти Радомышля сообщили, что в городе установят блокпосты.

Чиновники отметили, что всего в городе два главных направления: сторону Кочерова до автомагистрали Киев-Чоп и в сторону Малина.

Там будут стоять посты полиции с контролем людей с температурой. В оба направления, на въезд и выезд.

Радомышль находится между Киевом и Житомиром.

От столицы до Радомышля - 107 километров, на автотранспорте можно добраться за полтора часа.

От Житомира до Радомышля - 73 километра, время в пути - чуть больше часа.

Радомышль на карте Украины. Скриншот с сервиса Google Maps

Сегодня стало известно, что через 48 часов Украина закрывает границы на две недели для всех иностранцев.

Все украинские граждане имеют возможность вернуться в страну. Но те, кто приедет из стран, где бушует коронавирус, будут помещены на карантин.

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