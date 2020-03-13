Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") объявила об отмене рейсов между Украиной и Италией в связи со вспышкой коронавируса Covid-19 в Европе.

Об этом информирует пресс-служба авиаперевозчика в Facebook.

Так, в пятницу, 13 марта, стало известно о прекращении перелетов между Киевом и тремя итальянскими городами. Так, рейсы не будут выполняться с Римом, Миланом и Венецией.

Сообщается об отмене следующих рейсов:

Рейсы PS305 / 306 между Киевом и Римом будут отменены в период с 15 марта 2020 по 8 апреля 2020.

Рейсы PS311 / 312 между Киевом и Миланом будут отменены в период с 15 марта 2020 по 14 апреля 2020.

Рейсы PS335 / 336 между Киевом и Венецией отменены на период с 12 марта 2020 по 12 апреля 2020.

В пресс-службе компании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возврата денег за билет по месту его приобретения.

"В связи с большим количеством обращений к авиакомпании по всем каналам коммуникации, время ожидания ответа пока существенно выше чем обычно. Пассажиров, у которых дата вылета запланирована после 15 апреля, по возможности просим отложить обращение в контакт-центр с несрочных вопросов", - говорится в сообщении.

Скриншот: МАУ в Фейсбук

Напомним, что сегодня по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, был объявлен запрет на въезд в страну для граждан иностранных государств.

Также мы писали, что в пятницу, 13 марта, была зарегистрирована первая смерть от коронавируса в Украине. В Житомирской области от инфекции погибла 71-летняя женщина.