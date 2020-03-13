КПП на Донбассе еще открыты. СНБО не принимала решений об ограничении перехода
СНБО не принимало решений об ограничении пересечения КПП на Донбассе. Решение касается только закрытия границ для иностранцев, которое вводят на две недели с 15 марта.
Однако секретарь СНБО Алексей Данилов сказал на брифинге.
Также он уточнил, что заседание Совета продолжается и, возможно, какие-то решения по этому поводу будут приняты.
Как сообщала "Страна", 13 марта 71-летняя жительница Родомышля Житомирской области скончалась из-за пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Напомним, сегодня глава МВД Арсен Аваков сообщил про 12 случаев коронавируса в "ДНР" и предложил ограничить передвижение на линии разграничения. Минздрав новые случае на Донбассе не подтверждает и не опровергает.
"Страна" анализирует, насколько правдивой является информация о том, что в "ДНР" больше случаев Covid-19, чем в Украине.