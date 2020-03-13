СНБО не принимало решений об ограничении пересечения КПП на Донбассе. Решение касается только закрытия границ для иностранцев, которое вводят на две недели с 15 марта.

Однако секретарь СНБО Алексей Данилов сказал на брифинге.

Также он уточнил, что заседание Совета продолжается и, возможно, какие-то решения по этому поводу будут приняты.

Как сообщала "Страна", 13 марта 71-летняя жительница Родомышля Житомирской области скончалась из-за пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.

Напомним, сегодня глава МВД Арсен Аваков сообщил про 12 случаев коронавируса в "ДНР" и предложил ограничить передвижение на линии разграничения. Минздрав новые случае на Донбассе не подтверждает и не опровергает.

"Страна" анализирует, насколько правдивой является информация о том, что в "ДНР" больше случаев Covid-19, чем в Украине.