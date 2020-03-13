Вчера погода в Киеве побила два рекорда, а с начала месяца таких температурных "достижений" набралось почти с десяток.

Об этом информирует Центральная геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, в четверг, 12 марта, среднесуточная температура воздуха 12 марта составила + 9,2 °С, что выше предыдущего исторического максимума 1915 года на 0,4 °С.

"Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0°С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован 2008 года, на 1,3°С. Это уже 9 температурных рекордов в столице, зафиксированных с начала нынешнего марта", - говорится в сообщении исследователей.

Скриншот: Центральная геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Фейсбук

Напомним, что рекордно теплой стала ночь 8 марта в Киеве. Столбик термометра не опустился ниже 7 градусов, что на 2,2 градуса выше, чем это было в 1906 году.

Также мы писали, что в Киев впервые в истории не пришла зима, а февраль был теплее нормы почти на 7 градусов.