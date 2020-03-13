В Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина. Это пенсионерка из Радомышля Житомирской области, у которой заболевание протекало в тяжелой форме с подключением больной к аппарату ИВЛ. Женщина жаловалась врачам на давление и плохое самочувствие.

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Об этом сообщила специалист по инфекционным заболеваниям Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

"К сожалению, первый умерший от Covid-19. Житомирская область", - написала Голубовская.

Telegram-канал Коронавірус-інфо сообщает, что женщину госпитализировали в больницу 12 марта.

У женщины диагностировали пневмонию, утром 15 марта у нее начал падать уровень кислорода в крови, после чего врачи приняли решение подключить ее к аппарату искусственного дыхания. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники женщины, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.

В Минздраве напомнили, что уязвимой группой для заражения коронавирусом являются пожилые люди и люди с хроническими болезнями и слабым иммунитетом - они более подвержены развитию тяжелых заболеваний.

Как сообщала "Страна", жительница Радомышля могла заразиться коронавирусом 3 марта после поцелуя иконы в музее в местном замке-музее "Радомысль", где до этого были итальянцы. До этого женщина вернулась из Польши и успела погостить у родственников во Львове. Под домашнюю изоляцию поместили 22 человека, с которыми контактировала женщина. По словам главы Радомышльской райгосадминистрации Виктора Пулковского, двое родственников оказались жителями Киева, потому они изолированы там.