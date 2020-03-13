Бывшая глава Минздрава Украины Ульяна Супрун высказалась о недопуске ее на заседание комитета Рады по вопросам здравоохранения. Экс-министр раскритиковала меры украинских властей по борьбе с распространением коронавируса в стране.

Пост появился на странице Ульяны Супрун в Facebook в пятницу, 13 марта.

"Сегодня собиралась посетить комитет ВРУ по вопросам здоровья нации, который должен рассматривать кроме стратегических направлений МЗУ на 2020 год, проект закона ОПЗЖ о признании Закона О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания утратившим силу. Фактически решать судьбу трансформации системы здравоохранения", - пишет экс-министр.

Так, Супрун написала в соцсети Twitter о своих планах посетить заседание комитета, однако через час Рада опубликовала распоряжение, согласно которому заходить в здание парламента могут только народные депутаты и их помощники.

"То есть за сутки до важного заседания, всем людям, которые защищают трансформацию медицины, и имеют очень много вопросов к людям, которые декларируют ее продолжение, - представителям НСЗУ, антикоррупционных и пациентских организаций, представителям общественности, активистам, а также журналистам и медиа, запрещен туда вход", - добавила бывшая министр.

По ее словам, в последний момент было изменено место проведения заседания комитета по вопросам здравоохранения. Мероприятие перенесено в здание Минздрава Украины, чтобы новый министр Илья Емец смог на нем присутствовать.

"Эти ограничения относительно доступа к админзданий вроде введено с целью предотвращения распространения SARS-CoV-2 и вообще острых респираторных инфекций. Но при этом в украинские аэропорты продолжают прибывать самолеты из Италии с сотнями людей, которые побывали в эпицентре распространения вируса", - негодует Супрун.

Стоит отметить, что именно во время руководства Супрун была ликвидирована санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС), из-за чего сейчас Украина сталкивается с трудностями при организации противоэпидемиологических мероприятий.

Скриншот: Ульяна Супрун в Facebook

Напомним, что в пятницу, 13 марта, руководство страны приняло решение закрыть границы для иностранных граждан, в рамках борьбы с инфекцией коронавируса.

Также мы писали, что в среду, 11 марта, в Украине ввели общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса Covid - 19. Он начался с 12 марта и продлится до 3 апреля.