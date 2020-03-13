Турция и Россия во время переговоров по Идлибу в Анкаре подписали подготовленный документ о совместном патрулировании трассы М-4, которое начнется 15 марта. Об этом сообщает Минобороны Турции.

Напомним, о патрулировании трассы М-4 президенты Турции и России договорились во время российско-турецких переговоров относительно сирийской провинции Идлиб. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, в итоге им удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

Полный текст договора зачитал глава российского МИД Сергей Лавров. Основные его положения помимо условия о начале перемирия:

Создание коридора безопасности.

С 15 марта начало совместного российско-турецкого патрулирования по трассе М-4.

Также мы сообщали, что Эрдоган пригрозил Сирии еще более мощным ударом, если она будет нарушать перемирие.