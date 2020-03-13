Украинская певица Maruv, которая засветила идеальную фигуру в откровенном купальнике, снялась в провокационном клипе на песню "Новая сила киски", в котором вместе с участницами своего шоу-балета исполняла провокационные движения, напоминающие половой акт. Все девушки в видео танцуют тверк в откровенном нижнем белье. Известно, что трек войдет в мини-альбом Fatality.

В тексте песни есть слова: "моя киска без прописки", "@ка, ты в зоне риска", "налей мне виски", "обласкан и затискан". Также есть и мужской вокал – исполняет Fearmuch. "Ты куда, дама? Познакомлю твою киску со своим удавом", – речитативом читает исполнитель.

Помимо яркой хореографии, в видеоряде использованы неожиданные предметы розового цвета: скакалки, обручи, козел гимнастический с пушистым покрытием, фитболы. Интересно, что клип певицы подписан как Shlakoblochina. Это новое альтер-эго артистки.

Видео обнародовано на YouTube-канале Maruv Life. Его уже посмотрели почти 50 тысяч пользователей.

Как сообщала "Страна", ранее Maruv порадовала фанатов секси-фото в образе Клеопатры.

Также мы писали, как поклонники раскритиковали Maruv за эпатажное фото, на котором она сидит на корточках в кустах.