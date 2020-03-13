Глава Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны, в который включил новых членов правительства.

Соответствующий указ главы страны опубликован на сайте президента.

В документе говорится, что в состав СНБО включили временно исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову, министра обороны Андрея Тарана и министра финансов Игоря Уманского.

Также к СНБО присоединились министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, премьер-министр Денис Шмыгаль, а также вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Таким образом, согласно указу президента, из состава совета были выведены экс-премьер-министр Алексей Гончарук, экс-министр обороны Андрей Загороднюк, экс-министр финансов Оксана Маркарова и бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Отметим, что Зеленский изменил состав СНБО перед заседанием Совета, которое пройдет сегодня. На нем будут рассмотрены вопросы закрытия государственной границы и прекращения авиационного сообщения с рядом иностранных государств.

Напомним, 4 марта Рада назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля. За проголосовал 291 нардеп. После этого парламент утвердил состав Кабмина Шмыгаля. "Страна" опубликовала поименный список.