Первые симптомы коронавируса у 70-летней жительницы Радомышля Житомирской области появились 3 марта после посещения местного замка-музея "Радомысль", где она целовала иконы. Об этом пишет Depo, ссылаясь на свои источники в больнице Радомышльского района и в Житомирской ОГА.

"За полторы недели до визита больного в музей "Радомысль" в этом музее находилась группа туристов из Италии. Они также целовали там иконы. Кто-то из этой группы, возможно, и занес коронавирус в Радомышль. И опасность очень велика, поскольку через пять дней после появления симптомов заболевания эта женщина была в церкви Радомышль. И там целовала иконы", - сообщил сотрудник Житомирской ОГА.

В церковь в Радомышле инфицированная коронавирусом женщина пошла 8 марта уже после появления у нее симптомов заболевания, сообщил и директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов.

"8 березня эта женщина посетила церковь. Вы все знаете, как пожилые люди идут в церковь, идут к образу, а потом к нему подходят все присутствующие. Это нас волнует", - отметил Парамонов. По его словам, сейчас идет работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме.

По данным председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко, по состоянию на 12 марта в обсервации находились шесть родственников больной и четверо ее гостей из Радомышля. Также в обсервацию поместят еще двоих гостей из Киева. Пока у родственников заболевшей женщины коронавируса не обнаружили.

Отметим, что историко-культурный комплекс "Замок Радомысль" является частным музеем домашней иконы, который создала украинский медик и политик Ольга Богомолец.

Ранее "Страна" писала о том, что в Радомышле зараженную коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ, вокруг города установят блок-посты.

Также мы сообщали, что в ПЦУ советуют украинцам из-за коронавируса не целовать иконы и кресты.