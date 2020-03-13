Сегодня, 13 марта, на заседании Совета нацбезопасности и обороны обсудили меры безопасности в Украине, приняв решение о закрытии на две недели границ для иностранцев. Решение вступит в силу через 48 часов - в воскресенье, 15 марта.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, решение принято в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решением Совета национальной безопасности и обороны будем принимать", - сказал Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.

Напомним, срочные меры безопасности со стороны государства и программа дальнейших мероприятий по борьбе со смертельным вирусом Covid-19 начали разрабатываться после того, как в Украине подтвердилось три случая заражения коронавирусом: два в Черновицкой области и один в Житомирской.

Всего в мире коронавирусом заразились 135 тыс. 382 человека, 4981 скончались и 69 645 выздоровели.

Напомним, ранее решение о закрытии границ с Украиной приняли Словакия и Чехия. Также стало известно, что "Укрзализныця" отменила все поезда в Словакию.

В "Слуге народа" поддержали решение о закрытии украинских границ и отметили, что самоизоляция - единственный верный способ избежать пандемии в стране.