Пенсионерка из Житомирской области, которую подключили к аппарату искусственного дыхания после того, как она заболела коронавирусом, находится в стабильном состоянии.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в facebook в пятницу, 13 марта.

"У изолированной пациентки диагностирована пневмония, утром начал падать уровень кислорода в крови. Врачами принято решение подключить ее к аппарату искусственного дыхания. Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии. В Радомышль направлен инфекционист, анестезиолог, пульмонолог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники инфицированной женщины с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. Определение и работа с контактными лицами продолжается.

В Минздраве напомнили, что уязвимой группой для заражения коронавирусом являются пожилые люди и люди с хроническими болезнями и слабым иммунитетом - они более подвержены развитию тяжелых заболеваний.

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Ранее сообщалось, что в Радомышле зараженную коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ, а вокруг города установят блок-посты.

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