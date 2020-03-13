Националист, участник военного формирования "Азов" Александр Волков, которого подозревают в нападении на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, был отпущен из-под стражи до судебного заседания.

Об этом в пятницу, 13 марта, рассказал журналист проекта Pavlovsky News, который взял комментарий у Волкова.

"До суда отпустили потому что закончились сроки пребывания и только вышел, вручили сразу же подозрение по "хулиганке" 296 ч.4. Сейчас ждём суда, через 2 часа будет суд" - заявил подозреваемый.

Видео: Pavlovsky News в Facebook

Напомним, что 12 марта в Киеве состоялась презентация Национальной платформы примирения и единства с Донбассом. Так, мероприятие продлилось всего полчаса, так как его сорвали националисты.

Стоит отметить, что еще вчера полиция Киева отпустила 12 из 15 задержанных по подозрению в нападении на Сивохо.

Также мы писали, что глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал националистов приехать на суд по избранию меры пресечения ветеранам Сергею Тамарину, Александру Волкову и Юрию Капле, которые подозреваются в нападении на советника секретаря СНБО.