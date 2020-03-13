Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко считает необходимым закрыть границы и изолировать Украину во избежание распространения пандемии коронавируса Covid-19 по всей стране.

"На сегодняшний день я не вижу альтернативы, кроме полного закрытия границ. Только так мы сможем не допустить распространения вируса. Надеюсь, это решение будет принято сегодня на заседании СНБО", - отметил он.

По словам Ткаченко, опыт стран, оказавшихся в эпицентре пандемии, доказывает, что начинать закрывать границы нужно уже сегодня, когда вирус еще не набрал в Украине силы. По мнению Ткаченко, Украина должна действовать по примеру Тайваня: внедрить жесткий контроль границ, инициировать активный поиск случаев заболевания, ввести карантин для всех, кто демонстрирует симптомы вируса, обеспечить больницы необходимыми ресурсами для оперативного реагирования на распространение болезни, а также провести национальную образовательную кампанию для борьбы с паникой и дезинформацией.

"Самоизоляция - единственный эффективный и, что важно, общедоступный способ остановить пандемию. Максимум людей должны оставаться дома. Это касается даже стран, где не зафиксированы масштабные всплески вируса. Например, с сегодняшнего дня границы закрыла Словакия", - отметил он.

Всего в мире коронавирусом заразились 137 тыс. 690 человек.

В Украине официально подтверждены три случая заболевания коронавирусом: два в Черновицкой области и один в Житомирской.

Как сообщала "Страна", Словакия закрыла границы для украинцев из-за коронавируса, а СНБО собирается закрывать границы.