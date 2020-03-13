Российскому журналисту запретили въезд в Украину на 3 года из-за незаконное посещение аннексированного Крыма. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Уточняется, что в поле зрения пограничников россиянин попал в то время, как уже собирался покинуть Украину, где он находился с частным визитом. Журналист прибыл в аэропорт "Борисполь", чтобы улететь на родину через Минск.

На момент его вылета из Украины стало известно, что россиянин нарушил украинское законодательство. В частности, он незаконно посещал Крым через границу в закрытом пункте пропуска ТОТ АР Крым.

Во время беседы с пограничниками мужчина всячески отрицал свое пребывании в Крыму и путался в своих ответах на вопросы правоохранителей.

После приведения неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как он попал на территорию Украины в 2018 году.

После этого ему запретили посещение Украины на три года и отправили авиарейсом в Минск.

По данным "Украинской правды", речь идет о корреспонденте российского телеканала НТВ Алексее Петрушко. В сети можно найти его сюжет из оккупированного Россией полуострова.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские пограничники не пустили в страну члена партии "Единая Россия" с медалью "За возвращение Крыма".

Также мы сообщали, что в Украину не пустили экс-вокалиста "Лесоповала", который сам признался пограничникам в поездке на Донбасс.