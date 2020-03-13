Российскому журналисту на три года запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма. Видео
Российскому журналисту запретили въезд в Украину на 3 года из-за незаконное посещение аннексированного Крыма. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Уточняется, что в поле зрения пограничников россиянин попал в то время, как уже собирался покинуть Украину, где он находился с частным визитом. Журналист прибыл в аэропорт "Борисполь", чтобы улететь на родину через Минск.
На момент его вылета из Украины стало известно, что россиянин нарушил украинское законодательство. В частности, он незаконно посещал Крым через границу в закрытом пункте пропуска ТОТ АР Крым.
Во время беседы с пограничниками мужчина всячески отрицал свое пребывании в Крыму и путался в своих ответах на вопросы правоохранителей.
После приведения неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как он попал на территорию Украины в 2018 году.
После этого ему запретили посещение Украины на три года и отправили авиарейсом в Минск.
По данным "Украинской правды", речь идет о корреспонденте российского телеканала НТВ Алексее Петрушко. В сети можно найти его сюжет из оккупированного Россией полуострова.
Ранее "Страна" писала о том, что украинские пограничники не пустили в страну члена партии "Единая Россия" с медалью "За возвращение Крыма".
Также мы сообщали, что в Украину не пустили экс-вокалиста "Лесоповала", который сам признался пограничникам в поездке на Донбасс.