Власти Турции отложат введение налога на проживание в отелях из-за пандемии коронавируса. Теперь эту меру планируют реализовать в ноябре этого года.

Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, передает газета Dunya.

"Туризм - наиболее уязвимый сектор экономики в ситуации с коронавирусом, необходимы меры для его поддержки. Среди них – налоговые каникулы для туркомпаний, обеспечение кредитов, а также отсрочка введения налога на проживание в отелях до конца ноября 2020 года", - сказал министр.

Сообщается, что налог в размере 2% в турецких гостиницах должны были ввести с 1 апреля 2020 года.

В правительстве страны ожидают, что пандемия коронавируса нанесет большой ущерб местному бизнесу, особенно в связи с переносом начала туристического сезона с марта на конец апреля.

"Безусловно, это принесет убытки туротрасли, но это необходимо, чтобы остановить панику из-за коронавируса. Есть вероятность, что к маю пандемию удастся взять под контроль", - считает президент Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Работники туристического сектора опасаются, что из-за переноса начала сезона, гостинницам необходимо будет снижать цены, что повлияет на их доход.

"При поддержке государства мы сможем преодолеть этот кризис. И нам крайне важно сохранить здоровые отношения с Россией, откуда в прошлом году приехало семь миллионов туристов", - заявили представители туристического бизнеса.

Стоит отметить, что по состоянию на пятницу, 13 марта, в Турции подтвержден один случай заболевания коронавирусом.

Также мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко призвал Мининфраструктуры закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса Covid-19. По логике главы Киева, такие меры необходимо применить в том числе и к Турции.