На территории Черновицкой области госпитализировали еще одну женщину с подозрением на заболевание коронавирусом. Она вернулась 8 марта из Италии.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

"Сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус госпитализирована еще одна буковинка. Женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии. Она вернулась домой 8 марта", - сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Кроме того, в инфекционном отделении находится жена буковинца, у которого вчера диагностировали коронавирус.

Таким образом, по состоянию на 13:00 13 марта, в области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусаом. Всего в инфекционное отделение областной клинической больницы с подозрением на заболевание госпитализированы 6 человек.

Как сообщалось, 12 марта в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области. Всего в Украине зафиксировано три случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как мы писали, в Радомышле зараженную коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ, а вокруг города установят блок-посты.