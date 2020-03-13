Мэр Киева Виталий Кличко призвал Мининфраструктуры закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

"... в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана! В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса... Аэропорты - ворота в нашу страну, и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей", - сказал Кличко.

По его словам, прекращение авиасообщения со странами, где распространяется эпидемия, необходимо для минимизации вспышки коронавируса в Киеве и в стране.

11 марта, когда Кабмин ввел общенациональный карантин, а ВОЗ объявила Covid-19 пандемией, были отменены авиасообщения Украины и Италии.

Ранее "Страна" публиковала список отменённых из Украины авиарейсов.

Напомним, Lufthansa из-за коронавируса отменит 23 тысячи авиарейсов.