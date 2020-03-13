В пятницу, 13 марта, чешское правительство объявило, что в связи с угрозой коронавируса с 16 марта в стране вводится полный запрет на въезд иностранцев на территорию Чехии и на выезд чехов за границу.

Об этом заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек, передает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

"В полночь на понедельник мы запрещаем всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время (запрещаем - Ред.) всем гражданам Чехии покидать чешскую территорию", - сказал Гамачек.

Напомним, ранее в Чехии выявили 117 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 13 марта количество зараженных коронавирусом в мире превышает 128 тыс. человек, зафиксировано более 4,7 тыс. летальных исходов. В то же время порядка 70 тыс. человек вылечились.

Как писала "Страна", правительство Чехии объявило чрезвычайное положение из-за коронавируса.