Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что работа Консультативного совета по Донбассу при Трехсторонней контактной группе, о создании которого стороны договорились в Минске не предусматривает прямых переговоров с т.н. "ЛДНР" и их признанием; это просто "площадка для общения".

Об этом Ермак заявил на брифинге 13 марта.

"Хочу проинформировать, что несколько дней назад прошла встреча трехсторонней контактной группы. Я на уровне политического советника тоже решил приехать. Это масштабный проект, хочу поблагодарить всех тех, кто уже долго представляет там Украину. Эту единственная платформа, которая есть для урегулирования конфликта. Очень важное решение - я надеюсь, это произойдет, - что мы протяжении ближайших месяцев мы вернем всех наших граждан, которые содержатся на территории ОРДЛО", - заявил Ермак.

По его словам, также продолжаются консультации украинских специалистов о трех новых пунктах, где могут быть разведены силы и средства.

Ермак также отметил на брифинге, что Украина "получила в наследство" соответственно пакета Минских соглашений необходимость согласовать конституционную реформу в плане децентрализации с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ.

"То есть существует необходимость согласования этих вопросов. На протяжении нескольких лет единственными представителями в статусе наблюдателей были представили ОРДЛО. То есть украинские граждане, которые вынуждено там проживают, были лишены голоса. Мы говорили, что это недопустимо. Поэтому на последней встрече в Минске участки ТКГ заявили о необходимости создания Консультативного совета, который создается в политической подгруппе. Этот орган может рассматривать вопросы, которые согласованы в пакете Минских соглашений, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы", - пояснил Ермак.

По его словам, никаких шагов, которые бы создавали правовое поле признания "республик", никаких прямых переговоров в с ними не существует. "Мы создаем платформу для людей, которые живут на подконтрольной и неподконтрольной территории, которые смогут общаться. Если это решение будет принято, то на следующей встрече в Минске", - сказал глава ОП.

Он особо отметил, что это не будет признанием ОРДЛО. "Даже Россия не признала. Механизм, как будут отбираться граждане, дорабатывается. Если этот совет будет создан, то, безусловно, со стороны Украины это будут специалисты, патриоты, которые есть авторитеты в Украине и мире. Мы консультируемся", - объяснил он.

Кстати, Telegram-канал Политика Страны омтечает, что по словам Ермака, "вообще идея есть ввести в этот совет представителей переселенцев с Донбасса".

Что касается встречи в нормандском формате, что, по словам Ермака, встреча советников должна была состояться 12 марта, но из-за коронавируса ее перенесли. "У нас будет телефонный разговор на следующей неделе. Надеюсь, о нормандской встрече нам удастся договориться на апрель", - сказал он.

Напомним, что в Минске договорились о создании совета, где за один стол сядут представители Украины и "ЛДНР".

Также мы писали о том, что в ОБСЕ подтвердили создание Совета для урегулирования на Донбассе.