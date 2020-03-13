В связи с распространением коронавируса поменялись правила посещения здания Офиса президента Украины. Теперь на входе - жесткий контроль. Посетителей пропускают только после измерения температуры тела.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" в пятницу, 13 марта.

Также на входе стоит флакон с антисептиком для дезинфекции рук и размещен стенд с памяткой, как уберечь себя от коронавируса.

Стоит отметить, что из-за измерения температуры посетители проходят внутрь Офиса медленнее и потому на входе образовалась очередь.

Фото: Страна

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, как коронавирус изменит работу Рады.

Также мы сообщали, что в Радомышле зараженную коронавирусом 71-летнюю женщину подключили к аппарату ИВЛ, вокруг города установят блок-посты.