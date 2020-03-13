Из-за коронавируса на входе в Офис президента теперь у всех измеряют температуру. Фото
В связи с распространением коронавируса поменялись правила посещения здания Офиса президента Украины. Теперь на входе - жесткий контроль. Посетителей пропускают только после измерения температуры тела.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" в пятницу, 13 марта.
Также на входе стоит флакон с антисептиком для дезинфекции рук и размещен стенд с памяткой, как уберечь себя от коронавируса.
Стоит отметить, что из-за измерения температуры посетители проходят внутрь Офиса медленнее и потому на входе образовалась очередь.
Фото: Страна
Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, как коронавирус изменит работу Рады.
Также мы сообщали, что в Радомышле зараженную коронавирусом 71-летнюю женщину подключили к аппарату ИВЛ, вокруг города установят блок-посты.