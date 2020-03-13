Сегодня, 13 марта, экс-премьер Алексей Гончарук прилетел в Киев из Варшавы. Он воспользовался эконом-классом лоукостера и был замечен земляками. Судя по обнародованным снимкам, в полете Гончарук не пользовался маской, часть дороги он спал, прислонившись головой к иллюминатору, что-то писал в телефоне и пил кофе.

Фото с экс-премьером опубликовала на своей странице в Facebook пользователь по имени Ирина Ковалиш, летевшая вместе с Гончаруком на одном самолете.

"Я прошу прощения за скрытую съемку, но... Вот так одним рейсом Варшава-Киев одним из лоукостов в эконом-классе без понтов и паспортного контроля по отдельному коридору с экс-премьер-министром Алексеем Гончаруком. Опустим оценку деятельности. Мне импонирует простота в быту и ненапыженность", - подписала она фото.

Фото: Ирина Ковалиш/facebook

Ранее "Страна" сообщала, что 7 марта экс-премьер Гончарук улетел из Украины в Лиссабон. Перед вылетом из страны он записал видеообращение к народу и своей команде, с которой "имел честь работать последние полгода".

Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта был избран новый Кабмин и заслушан отчет руководителей правоохранительных органов. Преемником Гончарука стал Денис Шмыгаль.