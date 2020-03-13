Глава МВД Арсен Аваков сегодня заявил что в Горловке Донецкой области зарегистрировали 12 случаев коронавируса Covid-19. После чего предложил не пропускать жителей "ДНР/ЛНР" на подконтрольную Украине территорию.

При этом на неподконтрольных территориях, по данным сепаратистов, случаев коронавируса не выявлено.

Разбирались, есть ли пандемия в "ДНР".

Коронавирус в Горловке. Что заявил Аваков

Министр внутренних дел со ссылкой на некие свои данные заявил, что в "ДНР" бушует коронавирус. И его там уже больше, чем в остальной Украине.

"Сейчас мы имеем информацию, предварительную, о 12 случаях коронавируса, который распространился в Горловке. Поэтому мы должны сделать контроль. То есть гражданин Украины живет в Горловке, на неподконтрольной нам оккупированной территории, имеет там место регистрации, он не может быть пропущен на неоккупированную территорию пока действует карантин" - заявил Арсен Аваков на выездном заседании правительства 13 марта.

Также он призвал вообще не выпускать из "ДНР" тех, у кого нет прописки на подконтрольной территории - при условии, что у них есть признаки ОРВИ.

"Предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, чтобы иметь возможность большего контроля", - добавил он.

То есть министр по сути призвал не пропускать через КПВВ жителей "ДНР". Произошло это в преддверии заседания СНБО, где должны решать судьбу закрытия границ в Украине.

Что говорят в Донецке и Луганске

Сепаратисты же данных Авакова не подтверждают. По их информации, коронавируса у них вообще нет.

10 марта в Донецке сообщили, что создали штаб по предупреждению распространения коронавируса. Тогда заявили, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем. При этом в "ДНР" также сообщали о госпитализации женщины с симптомами коронавируса. Но пока о ее инфицированности данных нет.

Что касается информации Авакова, то пока ее в Донецке не прокомментировали.

Тем временем в Луганске сообщают, что из-за подозрения на заболевание коронавирусом в карантин и под наблюдение врачей поместили 14 человек. Об этом 13 марта сказал главный санитарный врач т.н."ЛНР" Дмитрий Докашенко.

"На сегодняшний день у нас 14 человек находятся под динамическим наблюдением. Они не изолированы, но находятся на карантине по месту жительства, в своих квартирах, и им запрещено выходить все время карантина. В лечебных заведениях у нас таких больных нет", – сказал Докашенко.