Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан высказался один словом по поводу ситуации в стране.

Соответствующий пост Богдан разместил на своей странице в Facebook в пятницу, 13 марта.

"Веселуха", - написал он на картинке со светло-красным градиентом.

Скриншот: Facebook/Андрей Богдан

Отметим, что незадолго до своей отставки Богдан уже комментировал происходящие в стране. Так, 18 января он пожаловался в Facebook на "скукатищу", чем вызвал волну шуток от пользователей сети.

Напомним, 11 февраля текущего года президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу своего Офиса Андрея Богдана и назначил на его место своего помощника Андрея Ермака. Позже Зеленский признался, что уволил своего главу Офиса президента из-за человеческих отношений.

Тем временем на днях правительство Украины ввело общенациональный карантин, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции в Украине. На данный момент в стране зарегистрировано три подтвержденных случая заражения коронавирусом. Теперь СНБО собирается рассмотреть вопрос закрытия границ и авиасообщения с рядом стран из-за болезни.