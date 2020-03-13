Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что вынужден согласиться с введенным Кабинетом министров с карантином из-за коронавируса, хотя как мэр против таких мер. До этого Харьков оставался единственным городом в стране, где власти отказались вводить карантин.

Об этом он написал 13 марта в Facebook.

Кернес пишет, что "здравый смысл говорит о том, что Кабинет Министров, который принял решение об общенациональном карантине, вопрос закрытия школ и садов должен был передать на рассмотрение местных властей, которые лучше знакомы с эпидобстановкой, чем столица".

И добавляет: "В четверг мы внимательно изучили постановление Кабинета Министров о карантине. К сожалению, с точки зрения украинского законодательства, оно не оставило нам люфта для принятия решения в интересах харьковчан, не оставило нам ни малейшей возможности не закрывать школы и детские сады. Я, как городской голова, против таких мер. Это сделано центральной властью без каких-либо консультаций с органами местного самоуправления".

Он обратился к руководителям предприятий и работодателям всех форм собственности – чтобы они были более лояльны к своим сотрудникам. "Рассмотрите возможность тарифных отпусков для тех, кому на период принуждения Харькова к карантину не с кем оставить своих детей", - написал мэр.

Он также призывает горожан не паниковать и не сметать товары с полок магазинов. "Я гарантирую стабильность в Харькове, четкую работу всех коммунальных служб, медицинских заведений, транспорта. Только общее спокойствие даст нам возможность безболезненно пережить объявленный правительством карантин", - заявил Кернес.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, как живет Харьков, где мэр Геннадий Кернес отказался вводить карантин.

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