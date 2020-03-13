В связи с тем, что Словакия сегодня 13 марта объявила о закрытии границ для иностранцев из-за пандемии коронавируса Сovid-19, "Укрзализныця" временно приостановила железнодорожное сообщение с этой страной.

Так, с 07:00 13 марта отменены следующие поезда:

№ 960/961 Кошице - Мукачево,

№ 962/963 Кошице - Мукачево,

№ 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп

"№ 8862/8861 Кошице - Чоп, принадлежащих Словацким железным дорогам, а также беспересадочный вагон Укрзализныци" № 26/382 Киев - Кошице.

"Поезда Кошице - Мукачево, Чиерна над Тисой - Чоп и Кошице - Чоп остались на территории Словацкой Республики. Пассажиры беспересадочного вагона Киев - Кошице, отправившиеся 12 марта из Киева, покинули поезд на станции Чоп. Возвращаться в Киев они отказались",- уточнили в пресс-службе "Укрзализныци".

Продажа билетов на указанные поезда приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци" согласно действующим нормативно-правовым актам и правилам.

"Другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику. При пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг. "Укрзализныця" выполняет все приказы и требования Министерства здравоохранения Украины, Министерства инфраструктуры Украины, поддерживает постоянный контакт с Государственной пограничной службой, Центром общественного здоровья Минздрава и другими учреждениями. Приносим извинения за неудобства и призываем пассажиров относиться к ситуации с пониманием", - добавили в пресс-службе компании.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МВД Аваков сообщил о 12 случаях коронавируса в так называемой "ДНР" и предложил ограничить передвижение на линии разграничения.