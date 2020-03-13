В Киеве бесплатный тест на коронавирус можно бесплатно сдать в Киевской горбольнице №4 и №9, Александровской поликлинике, Киевской детской поликлинике №1 и № 2, в Киевской городской детской инфекционной больнице и городском центре репродуктивной и перитональной медицины.

Адреса больниц, где можно пройти бесплатный экспресс-тест на коронавирус, которых Киев получил 1200 штук во вторник, 10 марта, опубликовал Мустафа Найем на своей в Facebook.

"Моем руки. Избегаем мест большого скопления людей. А в случае каких-либо подозрений спокойно проходим бесплатный тест. Экспресс-тесты проводятся исключительно по медицинским показаниям, в медицинском учреждении и БЕСПЛАТНО!" – написал он.

Итак, вот 7 адресов, где проводят экспресс-тест на наличие коронавируса в Киеве:

- Александровская поликлиника;

- Киевская городская поликлиника № 4 и № 9;

- Киевская детская поликлиника № 1, № 2;

- Киевская городская детская инфекционная больница.

- Киевский городской центр репродуктивной и перитональной медицины.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Как сообщала "Страна", 11 марта Кабмин официально объявил общенациональный карантин, доллар резко вырос до 27 гривен, а ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Ранее стало известно, какие кинотеатры в Киеве ушли на карантин.