Кабинет министров Украины на сегодняшнем выездном заседании, как и было анонсировано, ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и запустил новую систему градостроения. Вместо ГАСИ правительство создаст три структуры: Государственная сервисная служба градостроения (будет исполнять функции реестра); Государственное агентство техрегулирования (параметры, ГСН, еврокоды), а также Государственная инспекция градостроения (функции контроля в строительстве). Об этом сообщает УНИАН.

"Это (ГАСИ, - Ред.) коррупционный клещ", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства уточнил, что новые органы полноценно заработают до конца сентября 2020 года, поскольку после сегодняшнего решения Кабмина нужно внести изменения в законодательство и разработать систему по переводу работы новых структур в электронный формат.

Также премьер добавил, что планируется запустить электронный кабинет застройщика для объектов с классом последствий СС2 и СС3, кроме того, начата разработка нового реестра строительной деятельности, который будет объектоориентированным.

Напомним, за два дня до старта реформы и ликвидации ГАСИ Кабмин назначил нового главу этого ведомства.

Как сообщалось, в феврале Государственная архитектурно-строительная инспекция отстранила от работы четырех руководителей департаментов ГАСК в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.