Из "Борисполя", несмотря на запрет, пытались вывезти в ОАЭ и Италию 1,5 тонны медицинских масок
Полторы тонны контрабандных медицинских масок правоохранители арестовали в международном аэропорту "Борисполь". Товар пытались вывезти из Украины в Объединенные Арабские Эмираты и Италию, игнорируя решение правительства о запрете экспорта противоэпидемических средств.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время выездного заседания Кабинета Министров, передают "Украинские новости".
"Сейчас маски конфискованы, есть уголовное производство", - добавил министр Аваков.
Напомним, что президент Зеленский пригрозил производителям и поставщикам медпрепаратов "отдельным разговором" из-за спекулятивных цен.
Как сообщалось, в первый день объявленного из-за распространения карантина в украинских аптеках закончились антисептики и взлетели цены.
Также мы сообщали, что по словам экс-генпрокурора Юрия Луценко, за последние три месяца из Украины вывезли 983,5 тонн медицинских масок, из них больше половины - в феврале, когда вспышка коронавируса уже распространилась по миру.