Полторы тонны контрабандных медицинских масок правоохранители арестовали в международном аэропорту "Борисполь". Товар пытались вывезти из Украины в Объединенные Арабские Эмираты и Италию, игнорируя решение правительства о запрете экспорта противоэпидемических средств.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время выездного заседания Кабинета Министров, передают "Украинские новости".

"Сейчас маски конфискованы, есть уголовное производство", - добавил министр Аваков.

Напомним, что президент Зеленский пригрозил производителям и поставщикам медпрепаратов "отдельным разговором" из-за спекулятивных цен.

Как сообщалось, в первый день объявленного из-за распространения карантина в украинских аптеках закончились антисептики и взлетели цены.

Также мы сообщали, что по словам экс-генпрокурора Юрия Луценко, за последние три месяца из Украины вывезли 983,5 тонн медицинских масок, из них больше половины - в феврале, когда вспышка коронавируса уже распространилась по миру.