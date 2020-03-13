Италия, где от коронавируса умерли уже больше тысячи заболевших, может стать вероятным очагом глобального финансового кризиса. Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его эпицентром будет наиболее слабый во всей Европе банковский сектор Италии.

К такому выводу пришел экономический обозреватель издания The Washington Post Дэвид Линч.

По прогнозам Линча, банковский сектор Италии не в состоянии кредитовать экономику, а фондовый рынок Италии из-за распространения коронавируса упал значительнее, чем другие европейские рынки. К тому же инвесторов отпугивают дорогостоящие антикризисные меры Рима.

Акции итальянских банков подешевели больше других. Например, стоимость ценных бумаг UniCredit, крупнейшего банка страны, упала за февраль сразу на 39%. "Некоторые аналитики сейчас беспокоятся по поводу "замкнутого круга", когда сомнения относительно финансов правительства Италии и банков подпитывают друг друга", - пишет Линч.

Большая часть банковских активов - гособлигации. Они также могут потерять в цене, поскольку правительство сейчас реализует дорогостоящую антикризисную программу, что, кстати, пугает инвесторов. В общей сложности банкам Италии принадлежит около четверти непогашенного государственного долга страны в размере $2,4 трлн.

Итальянское правительство усилило меры борьбы против вируса - все рестораны и магазины обязали закрыть. В Италии фактически прекращается коммерческая деятельность. Дальнейшее распространение кризиса будет зависеть от того, насколько хорошо итальянские банки выдержат это испытание, говорится в статье. При этом известно, что Италия - восьмая в мире по размеру экономики.

Онлайн-карта распространения коронавируса показывает такие цифры по заболеванию в Италии: 12 462 выявленных случая, 827 смертей и 1045 выздоровевших.

Напомним, в Италии министр экономики добровольно отправился в самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.

Как сообщала "Страна", европейским странам спрогнозировали экономический шок масштабов 2008 года.