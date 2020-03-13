Министр внутренних дел Арсен Аваков, который ранее заявил о 12 случаях коронавируса в "ДНР", предложил не пропускать граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, через КПВВ, если у них нет регистрации на подконтрольной Украине территории.

Об этом Аваков заявил во время выездного заседания Кабмина в пятницу, 13 марта, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы предлагаем режим ограничения для иностранных граждан стопроцентный по пунктам пропуска и предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, чтобы иметь возможность большего контроля", - сказал Аваков, отвечая на вопрос относительно ситуация с пересечением пунктов пропуска со временно оккупированными территориями на Донбассе и Крыма.

Аваков пояснил, что если у граждан Украины, живущих в ОРДЛО, нет регистрации на подконтрольной власти территории, их не пропустят через КПВВ, пока действует карантин.

По его словам, на украинских пунктах пропуска могут полностью исключить допуск иностранных граждан на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

Сегодня Кабмин проводит выездное заседание вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках заседания будет презентована реформа системы градостроительства.

Ранее Зеленский сообщил, что СНБО рассмотрит вопрос закрытия границ и авиасообщения с рядом стран из-за коронавируса.

Напомним, в Житомирской области 71-летнюю женщину, у которой обнаружили коронавирус, подключили к аппарату искусственного дыхания. По состоянию на утро пятницы в мире количество инфицированных коронавирусом выросло на 7 733 до 131 851 человек.