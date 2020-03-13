В пятницу, 13 марта, Печерский суд Киева избирает меру пресечения трем националистам, напавшим на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Напомним, что 12 марта националисты ворвались на презентацию национальной платформы примирения, которую представлял Сивохо. Его самого начали оскорблять и толкать - так, что он упал. Мероприятие сорвали.

После этого полиция задержала 15 человек, но 12 из них отпустили. Перед судом сегодня предстанут "азовцы" Сергей Тамарин и Александр Волков, "свободовец" Юрий Капля.

Выяснилось, что удар ногой из толпы Сергею Сивохо нанес 31-летний Юрий Капля - на внеочередных парламентских выборах он был кандидатом по 203 мажоритарному округу от партии Олега Тягнибока - "Свобода", но проиграл. При этом его не было в числе задержанных, которых доставили в Печерское управление полиции.

Сам Сивохо после нападения рассказал, что подвернул ногу, но находится в боевом состоянии.

"Страна" следит за судебным заседанием онлайн. Материал обновляется.

Прямая трансляция:

15:20 Также сторона защиты заявляет, что будут подавать ходатайство о взятии на поруки.

15:18 Защита просит время на ознакомление с материалами дела. Ходатайство получено в 12:35, согласно закону на ознакомление нужно три часа. Кроме того, адвокаты говорят, что у них нет всех документов по делу.

15:15 Отводов нет.

15:13 Началось заседание. Судья заявил о рассмотрении меры содержания в виде домашнего ареста. В зале два прокурора, два адвоката, подозреваемый Сергей Тамарин - зарегистрирован в Харькове, живет в Киеве на Оболонском проспекте, детей нет. не женат, образование высшее.

15:12 Зашел судья

15:09 Пришел нардеп из ЕС МИхаил Бондар

15:06 Пришли адвокаты

15:05 За окном звучат песни из колонок группы поддержки. Песни на немецком. Группа поддержки подошла под окна судебного зала и скандирует "Волю ветеранам".

14:55 Задержанные уже в зале.

14:51 Охрану порядка обеспечивает полиция, но не в усиленном режиме. В коридоре суда выстроилась очередь журналистов.

14:50 В Печерском райсуде ожидается слушание по мере содержания Александра Волкова, Юрия Капли и Сергея Тамарина, которые вчера были задержаны правоохранителям во время столкновений в КВЦ Парковый, где советник СНБО Сергей Сивохо презентовал национальную платформу применения. Несмотря на то, что суд назначен на 15:00 у входа уже полчаса, как собралась группа поддержки задержанных, в составе до 80 человек молодых спортивных парней.

14:10 Одного из подозреваемых в нападении на Сергея Сивохо Александра Волкова выпустили из под стражи до судебного заседания. Об этом Волков заявил телеграм-каналу PavlovskyNEWS.

"До суда отпустили потому, что закончились сроки пребывания и только вышел вручили сразу же подозрение по "хулиганке" 296 ч.4. Сейчас ждем суда" - сказал Волков.

13:30 Призвали приходить на суд и в порохоботском Рухе опору капитуляции

13:20 Глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал националистов приехать на суд по избранию меры пресечения Сергею Тамарину, Александру Волкову и Юрию Капле. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.

"В 15:00 в Печерском суде будут избирать меру пресечения ветеранам Сергею Тамарину, Александру Волкову и Юрию Капле. "Состав преступления" – пришли на антигосударственный "форум" задать несколько вопросов ватнику Сивохо. Сейчас это суд не только над тремя ветеранами, а над всем украинским сообществом - сможем ли мы противодействовать капитуляции, не испугаемся ментов и изоляторов. Мы будем противодействовать. Призываю абсолютно каждого ветерана, националиста, украинца приехать и поддержать своих!", - заявил Билецкий.