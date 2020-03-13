Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в Горловке на территориях "Донецкой народной республики" зарегистрировано 12 случаев коронавируса.

Об этом министр сообщил в пятницу, 13 марта, на выездном заседании правительства, выступая за изменения режима на пунктах пропуска с оккупированными территориями.

"Сейчас у нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространился в Горловке. Поэтому мы должны сделать контроль", - заявил Аваков.

По его словам, на украинских пунктах пропуска могут полностью исключить допуск иностранных граждан на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

"Мы также предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории. Аваков пояснил, что если у граждан Украины, живущих в ОРДЛО, нет регистрации на подконтрольной власти территории, их не пропустят через КПВВ, пока действует карантин", - добавил Аваков.

Напомним, сегодня Кабмин проводит выездное заседание, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский. В рамках заседания будет презентована реформа системы градостроительства.

Также мы сообщали, что во время выездного заседания правительства Зеленский пригрозил "отдельным разговором" производителям и поставщикам медпрепаратов из-за спекулятивных цен в эпидемию коронавируса.