Президент РФ Владимир Путин, которому недавно "обнулили" президентские сроки, выступает против культа личности Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Культ личности Владимира Путина - это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин. Он давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности Владимира Путина, ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен", - сказал Песков журналистам.

В январе Песков также рассказывал, что президенту не близка идея называть его именем какие-либо объекты. Так он ответил на вопрос, нет ли признаков культа личности в том, что в столице Чечни есть проспект имени Путина и планируется возвести дворец дзюдо его имени.

Напомним, что Госдума приняла поправки в Конституцию России и дала право Путину оставаться президентом.

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