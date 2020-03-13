УЕФА официально приостановил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за стремительно распространяющейся по Европе и миру эпидемии коронавируса COVID-19.

Официальное подтверждение приостановления еврокубковых турниров появилось сегодня в сообщении союза.

Перенос касается всех матчей, запланированных на следующую неделю. Это матчи 16-го тура Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, матчи второго этапа 16-го тура Лиги Европы, запланированные на 19 марта, и все матчи четвертьфинала молодежной лиги УЕФА, запланированые на 17 и 18 марта. Из-за переноса также откладывается проведение четвертьфинального розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы, которое должно было состояться 20 марта.

Проведение турниров приостановлено на неопределенный срок. Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позже.

Накануне европейский футбольный союз пригласил представителей 55 национальных ассоциаций, правление Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник, 17 марта.

Напомним, на днях стало известно о планах Союза европейских футбольных ассоциаций объявить о приостановке еврокубков и переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Также "Страна" писала, что ФИФА отменила мартовские отборочные матчи ЧМ-2022 из-за коронавируса.