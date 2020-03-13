Глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал националистов приехать на суд по избранию меры пресечения ветеранам Сергею Тамарину, Александру Волкову и Юрию Капле, которые вчера сорвали презентацию платформы по примирению с Донбассом и напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.

"В 15:00 в Печерском суде будут избирать меру пресечения ветеранам Сергею Тамарину, Александру Волкову и Юрию Капле. "Состав преступления" – пришли на антигосударственный "форум" задать несколько вопросов ватнику Сивохо. Сейчас это суд не только над тремя ветеранами, а над всем украинским сообществом - сможем ли мы противодействовать капитуляции, не испугаемся ментов и изоляторов.

Мы будем противодействовать. Призываю абсолютно каждого ветерана, националиста, украинца приехать и поддержать своих!", - написал он.

Напомним, что вчера на презентации "Национальной платформы примирения и единства", которую в Киеве проводил советник главы СНБО Сергей Сивохо, националисты устроили скандал и потасовку. Спустя полчаса после начала мероприятия "азовец" Сергей Тамарин начал с места оскорблять Сивохо, называя его предателем. В итоге презентацию пришлось завершить, а Сивохо в результате стычки упал на пол и был вынужден покинуть мероприятие.

Позже Полиция задержала 15 националистов, которые сорвали презентацию. Однако в тот же день большинство из них были отпущены по домам.