В пятницу, 13 марта, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет заседание, где будут рассмотрены вопросы закрытия государственной границы и прекращения авиационного сообщения с рядом иностранных государств. Кроме того, будет решен вопрос обеспечения аптек и больниц необходимыми средствами для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский во время выездного заседания Кабмина.

"После заседания правительства состоится заседание СНБО, где будет обсужден и внедрен план мер со стороны государства по вопросу коронавируса. Мы обсудим вопрос закрытия границ и вопрос авиасообщения с рядом стран. Дальше будет обсужден вопрос обеспечения необходимыми средствами больниц и аптек - речь идет и о масках, и об экспресс-тестах", - сказал он.

Зеленский добавил, что есть вещи, на которых нельзя зарабатывать, - это война и здоровье людей.

"Сейчас в аптеках цена некоторых тестов превышает, к сожалению, 10 тысяч гривен. У нас будет отдельный разговор и с производителями, и с поставщиками относительно спекулятивных цен", - сказал он.

Тем временем Алексей Гончаренко, нардеп от партии Порошенко "Европейская солидарность" показал в своем Telegram-канале "Сценарный план" участия президента Украины в заседании СНБО.

Напомним, в Украине на самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 - киевляне. 12 марта в Украине подтвердили еще 2 случая заражения COVID-19.

Как сообщалось, Глава Минздрава Емец требует созвать внеочередное заседание Рады для принятия закона по коронавирусу.