Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести беседу с производителями и поставщиками медицинских масок и тестов, которые продают их по спекулятивным ценам. Такое заявление он сделал во время выездного внеочередного заседания правительства.

Глава государства добавил, что на здоровье украинцев нельзя зарабатывать. Об этом сообщает УНН.

"Есть действительно такие вещи, на которых нельзя зарабатывать - это война и здоровье людей. Сейчас в аптеках цена некоторых тестов превышает 10 тысяч грн, поэтому у нас будет отдельный разговор и с производителями, и с поставщиками по поводу спекулятивных цен", - сказал Зеленский.

Напомним, В Украине запретили экспорт медицинских масок и других противоэпидемических товаров.

Также мы сообщали, что правительство поручило Антимонопольному комитету проверить цены на средства индивидуальной защиты в Украине.