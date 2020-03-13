Министр здравоохранения Илья Емец выступил за созыв внеочередного заседания Верховной рады для голосования за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите Украины от коронавируса Covid-19.

Соответствующую инициативу министр озвучил перед заседанием Кабинета Министров Украины 13 марта, сообщает пресс-служба МОЗ в Telegram.

"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Настало время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", - заявил Илья Емец.

Фото: t.me/mozofficial

Напомним, что СНБО собирается закрывать границы из-за коронавируса. "Страна" следит за развитием событий.

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