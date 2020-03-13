Глава Минздрава Емец требует созвать внеочередное заседание Рады для принятия закона по коронавирусу
Министр здравоохранения Илья Емец выступил за созыв внеочередного заседания Верховной рады для голосования за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите Украины от коронавируса Covid-19.
Соответствующую инициативу министр озвучил перед заседанием Кабинета Министров Украины 13 марта, сообщает пресс-служба МОЗ в Telegram.
"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Настало время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", - заявил Илья Емец.
Фото: t.me/mozofficial
Напомним, что СНБО собирается закрывать границы из-за коронавируса. "Страна" следит за развитием событий.
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