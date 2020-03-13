По состоянию на утро 13 марта коронавирусом Covid-19 в мире заразились 131 621 человек, умерших - 4 940 человека. В Украине официально подтвердился диагноз у трех человек - два в Черновицкой области и один в Житомирской.

Из-за недостатка информации в сети активно ширятся мифы, причем некоторые из них довольно своеобразные. Так, ВОЗ пришлось опровергать слухи, что кокаин и детская моча могут помочь не заразиться. А в Иране из-за убеждения, что от коронавируса спасет спирт, 48 человек отравились метиловым спиртом, из них 7 умерли, а четверо ослепли.

В Украине одно из самых распространенных убеждений - что Covid-19 погибает при температуре +27, а значит летом, как только станет жарко, его распространение прекратится. Разбирались, так ли это.

Официальной информации о том, что Covid-19 разрушается при температуре +27 - нет. Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан ранее заявил: "Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться. Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время. Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет".

Что касается холодных температур, то в ВОЗ уже сообщили, что нет никаких оснований полагать, что пребывание на улице в холодную погоду помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией, поскольку температура тела здорового человека держится в пределах от 36,5° до 37° независимо от температуры окружающей среды или погоды.

По этой же причине не спасет от заражения и горячая ванна. "Напротив, принятие слишком горячей ванны может нанести вред и вызвать ожоги" - предупреждают во Всемирной организации здравоохранения.

Другие типы коронавирусов погибают при температуре свыше 50 градусов, при этом хорошо переносят замораживание.

Также в ВОЗ сообщали, что УФ-лампы не следует использовать для стерилизации рук, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать эритему (раздражение) кожи.

Нет научных данных и о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции. Регулярное промывание носа солевым раствором может ускорить выздоровление при обычной простуде. Однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций отсутствуют.

Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее, в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.

Также в ВОЗ напоминают, что заразиться новым коронавирусом могут представители всех возрастных категорий.

Антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции. Тем не менее, пациентам, госпитализированным с инфекцией 2019-nCoV, могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.

Новый коронавирус (2019-nCoV) – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. через вдыхание капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, капель слюны или выделений из носа.

Поэтому самым эффективным способом профилактики является регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом. Это позволит уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже, и избежать заражения в случае прикосновения к глазам, рту или носу.

Напомним, что "Страна" 13 марта ведет онлайн по коронавирусу в Украине.

Также мы собрали все события 12 марта, когда выявили еще двух заболевших, в одном материале.