В пятницу, 13 марта, на входе в Верховную Раду Украины начали проверять температуру у всех входящих в здание парламента. Так же здесь проводят мероприятия по дезинфекции, на стене повесили устройство с антисептиком.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из здания парламента.

Охранник измеряет температуру на входе в Раду. Фото: "Страна"

Напомним, 11 марта Кабмин официально объявил в Украине общенациональный карантин из-за коронавируса. Ранее после сдачи анализов на коронавирус нардеп Волошин на неделю самоизолируется дома. Позже анализы показали, что народный депутат абсолютно здоров.

Тем временем в Украине выявили уже три случая заражения коронавирусной инфекцией. "Страна" подробно писала о том, что известно о двух новых случаях коронавируса в Житомирской и Черновицкой области.

Как сообщалось, в Радомышле зараженную коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ, вокруг города установят блок-посты.