Экс-президента Виктора Януковича вызывают в Киевский апелляционный суд на рассмотрение апелляционных жалоб его защитников на приговор суда первой инстанции по делу относительно государственной измены.

Соответствующая повестка опубликована в "Урядовом курьере" в пятницу, 13 марта.

"Киевский апелляционный суд вызывает вас в качестве обвиняемого на 11.00 мин. 23 марта 2020 года. Месторасположение суда: г. Киев, ул. Соломенская, 2-А. Дополнительно просим предоставить следующие документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт)", - сказано в тексте повестки.

Перед этим Киевский апелляционный суд перенес заседание по рассмотрению жалоб на приговор Оболонского райсуда по делу о госизмене Януковича на 23 марта.

Ранее "Страна" писала о том, что 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении войны.

Напомним, что у Януковича заявили, что суд ЕС отменил санкции против него.