Полиция Киева отпустила 12 из 15 задержанных 12 марта из-за событий вокруг презентации Национальной платформы примирения и единства, когда националисты напали на руководителя этого проекта Сергея Сивохо. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Всех еще вчера отпустили, кроме троих человек, - они были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Всех остальных - опросили, установили их анкетные данные и отпустили", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что на презентации "Национальной платформы примирения и единства", которую в Киеве проводил советник главы СНБО Сергей Сивохо, националисты устроили стычку. Через полчаса после начала мероприятия "азовец" Сергей Тамарин начал с места оскорблять Сивохо, называя его предателем. Все завершилось тем, что Сивохо в результате стычки упал на пол и вынужден был покинуть мероприятие.

Ранее "Страна" писала о том, что Сивохо рассказал "Стране" о своем состоянии после нападения националистов.