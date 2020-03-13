Ощущение апокалипсиса из-за коронавируса усиливается - кажется, что жизнь в Европе замирает.

Страны ЕС массово уходят в "самоизолязцию" - объявляют карантин, закрывают границы (13 марта это сделали Словакия и Чехия), отправляют школьников на каникулы на несколько недель, а работников по домам на "удаленку" или в отпуска за свой счет, отменяют массовые и спортивные мероприятия.

Одна за другой закрываются мировые достопримечательности, среди них - собор Святого Семейства в Барселоне. Там также остановились строительные работы, ведущиеся уже больше сотни лет.

В Италии, где больше всего зараженных и уже тысяча смертей, как кажется, жизнь вообще парализована - улицы вымерли, в магазины пускают по пару человек.

За океаном болячка тоже наделала переполоха. В США хотят закрыть Капитолий, Диснейленд в Калифорнии не работает, в Нью-Йорке военные оцепили пораженный район.

И повсюду в мире сметают продукты длительного хранения, антисептики с масками и, что интересно, туалетную бумагу.

Болезнь подошла близко и к известным политикам - есть подозрения на коронавирус у канадского премьера Джастина Трюдо, жена которого оказалась "коронапозитивна", у американского лидера Дональда Трампа, который встречался с зараженным советником бразильского лидера Болсонару на своем курорте в Мар-а-Лаго. У самого Болсонару также, по слухам, обнаружили болезнь, но эта информация пока официально не подтвердилась.

Всего, по данным ВОЗ, в мире заразились 125 тысяч человек, около половины из них уже выздоровели, больше 4 тысяч - умерли.

По данным университета Джонса Хопкинса, самыми крупными очагами вируса являются Китай (81 тысяча зараженных), Италия (12,4 тысячи зараженных), Иран (10 тысяч зараженных), Южная Корея (7,8 тысячи зараженных), Франция, Испания и Германия (примерно по две тысячи зараженных) и США (987 зараженных).

При этом самая плохая динамика в Италии, где всего за сутки, с 12 на 13 марта, количество зараженных возросло на 2651 случай, в Испании - на 869, во Франции на 595, в Германии - 170.

Панику подогревают малооптимистичные заявления мировых лидеров, например, британский премьер-министр Борис Джонсон констатировал, что "многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится", а немецкий канцлер Ангела Меркель поделилась мнением, что заболеет "70% населения" (не уточнив, Германии или всего ЕС).

"Страна" выясняла, как переживают мировую пандемию в разных странах.

Италия

В Италии, север которой полностью "закрыт", а на остальной территории - строгий карантин, еще больше усилили ограничения.

"Я сижу дома", - так премьер-министр Италии Джузеппе Конте охарактеризовал закон, который поместил всю страну в изоляцию.

В стране закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек. Закрыты парикмахерские, салоны красоты, бары и рестораны. Хотя сегодня, по словам местным, в Риме еще можно поесть в заведении, но только до шести часов вечера. Запрещены все массовые мероприятия, закрываются школы, университеты, отменен национальный футбольный чемпионат. Ограничили перемещения граждан. Исключением для путешествий даже внутри страны может стать рабочая необходимость, неотложные семейные проблемы или вопросы, связанные со здоровьем. Но во всех этих случаях придется получать специальный документ, позволяющий передвижение. Запрещены дискотеки, приостановлена деятельность игровых клубов, запрещены свадебные торжества и похоронные церемонии. В магазинах покупатели в очереди должны находиться на расстоянии не менее одного метра друг от друга и не целоваться при встрече, как это принято в Италии.

"Из дома может выйти только один член семьи. В магазин пускают только по несколько человек. Открытыми будут фабрики и заводы, но они должны выполнять новые нормы безопасности. Гулять по улице запрещено всем. Можно передвигаться с места на место только по трем причинам: работа, аптека, магазин продуктов питания. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность и специальную форму-модуль, который должен быть распечатан и заполнен (он есть на сайте министерства), и показывает, куда именно направляется человек. Без этого документа - риск штрафа и заключения на три месяца", - рассказывает живущая в Италии медик Ольга Шейх.

Продолжают заражаться наши заробитчане. Последний случай - 65-летняя киевлянка Раиса Малышева, которая работала сиделкой в городе Ровато провинции Брешия. Женщина находится в реанимации в больнице города Кьяри в очень тяжелом состоянии.

Больницы, по словам местным, работают на пределе возможностей. Врачей не хватает, как и мест, и аппаратов для вентиляции легких, многие медики сами заражаются, а по соцсетям разошлось фото медсестры в маске, уснувшей после 24-часовой смены прямо за рабочим столом - и ее не критикуют, а всячески поддерживают.

"Если еще недавно итальянцы отшучивались, то теперь началась паника. На улицах мало прохожих. Реально полиция останавливает, проверяет документы и требует заполненную форму, выходить можно только за продуктами и лекарствами, а ехать куда-то - только по серьезным семейным причинам и по работе (но нужна справка от работодателя). Если солгать, могут оштрафовать на 206 евро. А еще итальянцы же привыкли целоваться при встрече, а теперь приходится сдерживать себя", - рассказывает нам украинка Марина Гук.

На фоне этого треша итальянцы всячески подбадривают друг друга. Проявилось видео, как жители итальянского города Сиена вечером поют из открытых окон, а в воскресенье, 22 марта, запускают флеш-моб по всей Италии - в 4 часа дня все жители будут петь и играть со своих балконов. В качестве инструментов предлагают использовать домашнюю утварь - горшки, ложки, ковши, метлы.

А дети рисуют радугу со словами "Все будет хорошо" и вывешивают картинки на дверях и воротах.

Германия

В Германии коронавирус затронул уже все федеральные земли.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ФРГ превысило 2100 человек, от последствий заболевания скончались пятеро.

Власти закрыли клубы и театры. Отменили спортивные турниры. Отложили начало летнего семестра в берлинских университетах. В бундестаге отменили все поименные голосования, чтобы избежать столпотворения депутатов у урн.

Зато можно сэкономить на поездках в общественном транспорте - там нечасто проверяют билеты.

"Берлинцы смело ездят зайцами. Водители не продают билеты, отделились красно-белой лентой от салонов", - рассказывает Галина Сагайдак из Берлина.

Коронавирус внес коррективы в политическую жизнь. Партия Меркель отложила выборы своего нового лидера из-за эпидемии. Кстати, к самой ней отношение разделилось: одни хвалят ее за борьбу с коронавирусом, другие ругают, что она слишком поздно высказалась на эту тему и не взяла меры противодействия эпидемии под личный контроль.

"Я рад, что Ангела Меркель наконец вынырнула", - едко прокомментировал ее пресс-конференцию правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

В Германии, как и в других странах, запаслись продуктами впрок.

"Крупы и консервы есть у всех моих знакомых, так как в Италии, совсем рядом от нас, ситуация совсем критична, немцы заблаговременно позаботились о том, чтобы дома были запасы", - говорит нам Лана Рядко из Германии.

Франция

Во Франции, несмотря на почти три тысячи зараженных и больше 60 умерших, поспокойнее, чем в соседних странах.

Карантин есть, но намного мягче, чем в других странах Европы - пока без закрытия границ.

С 16 марта в стране отправляют на трехнедельные каникулы все учебные заведения. Предприятия по возможности перевести сотрудников на работу из дома. При этом государство берет на себя содержание людей, оказавшихся в ситуации частичной безработицы из-за коронавируса.

"А это 12 млн из 67 млн человек населения - детсады, школы, университеты. Родители ломают головы, куда девать детей. Есть надежда, что будут действовать семейные центры, иначе придется уходить в неоплачиваемые отпуска", - рассказывает живущая в Париже Анастасия Мосягина.

Уровень угрозы коронавируса власти страны не подняли до самого высокого уровня, а это значит, что многие не имеют права работать из дома и обязаны идти на службу.

"В целом у нас всё спокойно. Людей в масках увидеть можно очень очень редко. Кафе, торговые центры забиты кайфующими парижанами", - рассказывает Елена Королева из Парижа.

Испания

Испания, куда улетел Порошенко, стала второй в Европе по количеству заражений, опередив Германию и Францию. Всего за сутки количество новых случаев заболевания подскочила сразу на 40%.

В стране закрыли школы, детские сады, университеты. Закрыты музеи, библиотеки, театры и культурные центры.

"Мадрид охватила паника, хотя еще менее недели назад всем было пофиг. И теперь люди боятся идти в супермаркеты за едой, а те кто идет, сметает рис, макароны, сахар, туалетную бумагу. Некоторые надевают целлофановые пакеты, чтобы не заразиться. Видео с закутанными в целлофан испанцами уже стало вирусным. Медицинские маски во многих аптеках закончились, а там, где есть, они стоят по 6 евро за штуку", - делится с нами бывшая львовянка Марина Горелик, живущая в Мадриде.

В то же время, по ее словам, терассы кафешек забиты людьми, а в парка бегают люди.

"Сначала испанцы твердили: ничего страшного, это как грипп, все будет хорошо. И пошли по барам, стадионам и так далее. Правда, как начали болеть чиновники, "Реал" на карантин поставили, Матчи ЛаЛиги отменили, то уже не такие оптимисты", - добавляет Наталья Коваленко из Валенссии.

Польша

В соседней Польше, где заразилось полсотни и умер один человек, готовятся объявить состояние эпидемической угрозы.

В стране запретят массовые шоу и собрания. Молодежь призывают не ходить в клубы и сидеть дома, а остальным - не выходить без надобности даже в магазины.

"Граница с Украиной открыта, несмотря на некоторые сообщения СМИ. В автобусах кабины водителей отделяют лентами от пассажиров, говорят, это снижает риск заражения. А на домах в Варшаве вывешивают обращения к соседям-пожилым людям с предложением помочь с продуктами и походом в аптеку, чтобы они не ходили сами, подвергаясь риску заражения", - рассказывает Екатерина Клюева, которая сейчас находится в Польше.

Водители автобусов отделяются от салонов красно-белыми лентами. Фото: Александр Ивахнюк

Польские власти ожидают увеличения наплыва больных в ближайшее время и подготовили 19 больниц для приема больных с коронавирусом.

"Все указывает на то, что на следующей неделе у нас будет 100 пациентов, а затем 1000", - сказал Лукаш Шумовский, министр здравоохранения Польши.

В то же время, по его словам, власть не собирается закрывать города в Польше и запрещать движение.

Поляки также поддались панике и кинулись скупать еду.

Поляки в панике сметают еду. Фото: Facebook

"Замороженных продуктов, риса, муки, молока, дрожжей нет. Нет даже памперсов - видимо, про запас берут. Многие переходят на удаленную работу",- говорит нам живущий в Варшаву Юрий Максимец.

Словакия и Чехия

В Словакию и Чехию украинцам пока не попасть. Словаки закрыли границы с 12 марта, а чехи сделают это с понедельника, 16 марта.

1. На наземных КПП Словакии (там подтвержден 21 случай коронавируса) пускают только граждан страны, а также тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание.

На выезд из Словакии ограничений нет. Как уточняет словацкое издание Dennik N, ограничения касаются всех пунктов пропуска, кроме границы с Польшей.

2. Маленькие приграничные переходы постепенно закроются, на крупных всем гражданам будут измерять температуру, раздавать информационные бюллетени и предупреждать об обязательном карантине.

3. Закрыли три аэропорта с международными рейсами - Братиславу, Кошице и Попрад.

4. Останавливают движение поездов и автобусов международного сообщения через Словакию, а внутренние железнодорожные рейсы будет проходить в режиме праздничных дней.

5. Закрывают школы, бары, горнолыжные центры и аквапарки.

6. Торговые центры будут закрыты в течение ближайших выходных, открыты только продуктовые магазины и аптеки.

Власти Чехии с 16 марта вводят полный запрет на въезд и выезд из страны.

Бельгия

В Бельгии, где находится столица ЕС Брюссель, приняли такие меры:

До 3 апреля отправили школьников на карантин, однако при этом школы останутся открытыми, а учителя будут помогать присматривать за детьми в случае необходимости. Детские сады остаются открытыми. По словам премьер-министра Софи Вильмес, поскольку люди старшего возраста в группе риска, то оставлять детей на бабушек-дедушек - не лучшая идея. Бельгийцы на время закрывают рестораны, кафе и ночные клубы. Отменяют развлекательные, спортивные и культурные мероприятия, независимо от того, кто выступает их организатором и каков их размер. Также гражданам не рекомендуют пользоваться общественным транспортом, если в этом нет крайней необходимости. Будут работать только аптеки, продуктовые и зоомагазины.

Беларусь

В соседней Беларуси - около трех десятков подтверждённых случаев COVID19, трое уже выписаны.

В соцсетях белорусов ставят в пример, как нужно действовать украинским властям.

Первого пациента, иранца, забрали в стационар с подозрение на коронаврусную инфекцию из-за легкого недомогания около месяца назад.

После подтверждения диагноза группа эпидемиологов менее чем за сутки нашла 240 здоровых человека, с которыми он контактировал и всех госпитализировали.

"Всех контактных разделили на два уровня - тесные и обычные. Все люди, имеющие тесный контакт (находящиеся на расстоянии до двух метров и общающиеся более 15 минут) были госпитализированы, невзирая на отсутствие клинических симптомов. Впоследствие у троих из них нашли коронавирус. Остальных протестировали и отпустили домой. Таким образом, иранский очаг был полностью быстро локализован, случаев распространения инфекции из этого очага больше не было", - пишет у себя в Facebook Ольга Голубовская, завкафедрой инфекционных болезней медуниверситета имени Богомольца.

Все остальные сейчас случаи - из Италии и Португалии. Всего в Беларуси протестировали более трех тысяч человек.

Тестируют на коронавирус всех пассажиров, возвращающихся из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии.

Также местный минздрав сообщил, что в Беларуси есть 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких.

Прибалтика

Латвия, Литва и Эстония тоже начали борьбу с коронавирусом.

В Литве на две недели закрывают школы, учреждения образования, культуры, спорта и досуга. Также запрещают посещать страны из группы риска (это Италия, Франция, Германия, Испания, Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея и Сингапур). Запрещены все публичные мероприятия в закрытых помещениях, а в открытом пространстве мероприятия будут разрешены, если число участников не будет превышать 100 человек. Расстояние между людьми на публичных мероприятиях должно быть не менее метра. Мероприятия не должны проводиться для людей преклонного возраста. Спортивные мероприятия, согласно решению правительства, можно проводить, но без зрителей.

Правительство Латвии объявило в стране чрезвычайную ситуацию и до 14 апреля закрывает все учебные заведения и ограничивает массовые мероприятия.

Границы решили пока не закрывать.

"В Латвии тоже начинается паника. Гречка стала в три раза дороже, хотят закрыть школы на отдалённое обучение перевести", - говорит работающий в Риге Олег Малютка.

В Эстонии решили не принимать круизные суда до 1 мая, отложить массовые мероприятия и экскурсии в государственные учреждения.