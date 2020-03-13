Главный тренер лондонского футбольного клуба Арсенал Микель Артета заразился коронавирусом Cоvid-19.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Интерфакс.

"Наш тренировочный центр "Лондон Колни" был закрыт после того, как главный тренер Микель Артета получил позитивный результат на Cоvid-19", - говорится в сообщении.

Сам тренер сказал по этом поводжу следующее: "Я разочарован, но сдал тест после того, как плохо себя почувствовал. Приступлю к работе, как только мне позволят".

Субботний матч Арсенала против Брайтона в рамках 30-го тура Премьер-лиги отменен.

Между тем, в связи с ситуацией вокруг наставника Арсенала, руководство английской Премьер-лиги в пятницу проведет с клубами совещание, на котором обсудит дальнейшее проведение матчей чемпионата Англии.

"Утром лига проведет экстренное клубное заседание, посвященное матчам, после того, как у Микеля Артеты был положительный результат на Cоvid-19", - говорится на сайте лиги.

Ранее был перенесен намеченный на 11 марта матч 28-го тура Арсенал - Манчестер Сити в связи с введением карантинных мер в отношении игроков Арсенала, контактировавших с владельцем греческого Олимпиакоса, у которого было подозрение на коронавирус. 27 февраля Арсенал встречался с Олимпиакосом в Лиге Европы.

Напомним, УЕФА может отменить Евро-2020 из-за пандемии коронавируса Cоvid-19.